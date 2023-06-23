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地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延

地產 12:00 2023/06/23

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政府上周推出油旺地區的地積比轉移政策，除了可以增加發展商收購舊樓的誘因外，亦對於改善舊區規劃，避免過去舊樓重建出現「牙籤樓」林立的現象。按照政府推出的地積比轉移政策，發展商可以將「送出地盤」(降低地積比的地盤)的地積比轉移至「接收地盤」(獲提升地積比的地盤)，後者最多增加3成樓面。

以往發展商可以只獨立收購個別一兩個街號作重建，地盤面積可能只有數千平方呎已經展開重建，令到舊區不時出現一幢幢「牙籤樓」。

「牙籤樓」發展效率較低，不但公用地方佔總樓面比例較高，單位實用率低，受地盤細小所限，往往開則亦只能以「納米樓」為主，亦缺乏各種配套設施。

同時，一幢幢「牙籤樓」的獨立發展，亦影響周邊舊樓收購重建，其中一個經典例子莫過市建局2004年重建大角咀櫻桃樹項目(即現時海桃灣)，約6萬呎的地盤中間一幢「卡著」1幢樓齡28年、佔地只有約2000平方呎的海明閣，被外界形容如「頂心杉」影響到重建佈局。

由於新推出的地積比轉移政策，由於規定了「接收地盤」面積至少須1萬平方呎，避免了過細的「牙籤樓」重建，而一些只有2000至3000呎的細小地盤則可以作為「送比地盤」，毋須強行重建成「牙籤樓」，對於社區的規劃及景觀都會有幫助。

記者：余敏欽
 

地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延

欄名 : 樓市分析

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