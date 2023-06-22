英國又加息 斷供潮將至？

有留意英國傳媒報道的話，不難發現最近明顯多了關於供樓困難的新聞，英倫銀行持續加息，昨再加0.5厘，幅度大於預期的0.25厘，2年定息按揭息率已升穿6厘，一個個遭遇財政壓力業主的故事，甚至令外界憧憬英國政府出手援助供樓人士。

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