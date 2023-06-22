英國又加息 斷供潮將至？ 國際 21:04 2023/06/22 分享： 分享： 有留意英國傳媒報道的話，不難發現最近明顯多了關於供樓困難的新聞，英倫銀行持續加息，昨再加0.5厘，幅度大於預期的0.25厘，2年定息按揭息率已升穿6厘，一個個遭遇財政壓力業主的故事，甚至令外界憧憬英國政府出手援助供樓人士。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 2023/06/15 美經濟穩固 減息憧憬幻滅 你可能感興趣 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 21:28 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 21:49 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 21:08 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 最新專欄文章 國金札記 - 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 今日 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 2023/06/21 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 2023/06/20 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 國金札記 - IPO集資超香港 印尼時來運到？ 2023/06/19 IPO集資超香港 印尼時來運到？ 海外物業 物業 按揭貸款 經濟 脫歐 加息 英國 CPI 通脹 銀行