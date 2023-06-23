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中央谷家電 海爾增長俏

財金專欄 2023/06/23

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數據顯示，內地今年首季家電市場銷售額下跌近5%，而1至5月家電和音像器材類零售額也跌0.2%。商務部再推動綠色智能家電消費，海爾智家（06690）斥資回購股份用於激勵計劃，冀推動今年盈利增長不少於15

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 家電 回購 中華人民共和國商務部 海信家電（00921） 海爾智家（06690）

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