中央谷家電 海爾增長俏

數據顯示，內地今年首季家電市場銷售額下跌近5%，而1至5月家電和音像器材類零售額也跌0.2%。商務部再推動綠色智能家電消費，海爾智家（06690）斥資回購股份用於激勵計劃，冀推動今年盈利增長不少於15

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