中央谷家電 海爾增長俏 財金專欄 2023/06/23 分享： 分享： 數據顯示，內地今年首季家電市場銷售額下跌近5%，而1至5月家電和音像器材類零售額也跌0.2%。商務部再推動綠色智能家電消費，海爾智家（06690）斥資回購股份用於激勵計劃，冀推動今年盈利增長不少於15 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 增長雙位數 中建築偏低 2023/06/22 增長雙位數 中建築偏低 中字股實力談 - 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 2023/06/21 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 中字股實力談 - 中央救經濟 恒指中綫強 2023/06/17 中央救經濟 恒指中綫強 中字股實力談 - 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 2023/06/16 港股1754億成交 恒指止於203還是望210（第四版） 中字股實力談 - 中軟今年復甦 雲業務高增長 2023/06/13 中軟今年復甦 雲業務高增長 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 家電 回購 中華人民共和國商務部 海信家電（00921） 海爾智家（06690）