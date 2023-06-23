「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 財金專欄 2023/06/23 分享： 分享： 「Work hard！Play hard！」每天工作十多小時，只剩下5個多小時睡眠的特首李家超，談到香港的最大吸引力時，用了這句廣告口號／歌詞。官場中人指，香港吸引人才的地方，正是有工作搵真銀，又有多 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 2023/06/21 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 有政戲 - 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 2023/06/20 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 有政戲 - 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 2023/06/19 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 有政戲 - 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 2023/06/16 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 有政戲 - 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 2023/06/15 輸入外勞陸續有來？ 消息：政府已落閘 政治 香港 李家超 競爭力排名 疫情 經濟 台灣 新加坡 施政報告