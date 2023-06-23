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「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標

財金專欄 2023/06/23

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「Work hard！Play hard！」每天工作十多小時，只剩下5個多小時睡眠的特首李家超，談到香港的最大吸引力時，用了這句廣告口號／歌詞。官場中人指，香港吸引人才的地方，正是有工作搵真銀，又有多

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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