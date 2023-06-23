出席股東大會感受打拚決心！ 財金專欄 02:30 2023/06/23 分享： 分享： 內地和香港由於端午節關係分別休市兩天及一天，即香港周五復市，內地則放長周末要下周一才開市，而在休市之前，中短綫投資者見外圍股市轉弱，加速沽貨先行離場，令港股和內地股市周三都出現較大回落。果然，周三晚上 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 超高息略為減少有何根由？ 2023/06/21 超高息略為減少有何根由？ 投資坐標 - 強勁現金流才可賺少派多！ 2023/06/20 強勁現金流才可賺少派多！ 投資坐標 - 中美歐央行各自發功！ 2023/06/16 中美歐央行各自發功！ 投資坐標 - 中美息口動向利好股市！ 2023/06/14 中美息口動向利好股市！ 投資坐標 - 中港股市真的大落後嗎？ 2023/06/13 中港股市真的大落後嗎？ 美股 鴻興印刷（00450） 股票 港股 金嗓子（06896） 珠江船務（00560） 東方表行（00398） 德永佳（00321）