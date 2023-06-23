出席股東大會感受打拚決心！

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財金專欄 02:30 2023/06/23

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內地和香港由於端午節關係分別休市兩天及一天，即香港周五復市，內地則放長周末要下周一才開市，而在休市之前，中短綫投資者見外圍股市轉弱，加速沽貨先行離場，令港股和內地股市周三都出現較大回落。果然，周三晚上

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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