中移動穩健 息率逾8厘

港股四連跌兼且四連陰，但連升三周後今周縮量下跌，6月收官在即，人民幣貶值依然是不穩定因素，但季結和半年結因素下，下周有反彈藉口。由於大市處於震盪，中國移動（00941）防守性強，尤其今年預測息率接近8

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