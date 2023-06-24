中移動穩健 息率逾8厘 財金專欄 2023/06/24 分享： 分享： 港股四連跌兼且四連陰，但連升三周後今周縮量下跌，6月收官在即，人民幣貶值依然是不穩定因素，但季結和半年結因素下，下周有反彈藉口。由於大市處於震盪，中國移動（00941）防守性強，尤其今年預測息率接近8 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 2023/06/23 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 中字股實力談 - 中央谷家電 海爾增長俏 2023/06/23 中央谷家電 海爾增長俏 中字股實力談 - 增長雙位數 中建築偏低 2023/06/22 增長雙位數 中建築偏低 中字股實力談 - 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 2023/06/21 人民幣失7.2 恒指要穿190？（第四版） 中字股實力談 - 中央救經濟 恒指中綫強 2023/06/17 中央救經濟 恒指中綫強 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 市帳率 市盈率 5G 比亞迪電子（00285） 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941）