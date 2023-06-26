滙豐投資管理沈昱：精選具增長潛力板塊

港股近期再遇調整，在大市氣氛一般的情況下，投資者宜精選個別主題。滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱接受《Money Times》專訪時表示，個別板塊仍有盈利增長不錯的公司，如個別國企股、科技軟硬件、製造業及服務業消費板塊中，也有優質股。

至於早前熱炒的「中特估」方面，沈昱指出，「公司的盈利、ROE（股本回報率）、現金流改善、回購等為最重要的因素。」並指公司真正的基本面改善，比炒作中特估概念更重要。

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沈昱認為中資電訊股、石油、基建、內險也可以看好。

「某些公司的估值實在太便宜了，盈利和現金流改善，估值就可以提升。」

收息方面，沈昱認為不能單純考慮股息率高低來選擇投資項目，「最重要還是基本面，就算公司可以分紅（派息），但如果基本面變差，也不能投。」

互聯網板塊中，沈昱認為監管因素的影響已經消退，更重要的是行業本身的基本因素，她相信，不同行業之間的分化較大，相對來說，她較看好遊戲方面的公司，而電商則不看好。

「雖然估值便宜，但是電商整體行業增長現在比較低，競爭太激烈了，公司要花很多錢做流量、搶份額。」

另一方面，沈昱相信遊戲公司長遠可以受惠人工智能（AI）的發展，「製作遊戲的成本將下跌，而且遊戲將變得更有趣。」

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