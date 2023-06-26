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馬雲 指點阿里「回歸淘寶」的啟示

財金猛人追蹤 07:00 2023/06/26

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內地媒體報道，馬雲5月下旬曾與阿里 （09988） 旗下淘天業務負責人開會。之後張勇6月20日宣布退任阿里巴巴董事會主席和集團首席執行官，由兩名阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信、吳泳銘分別接任。市場將焦點放在阿里雲的加速發展及分拆，但佔比最大、賺錢最多的電商分部才是應當關注的重點。

內媒指，馬雲當時表示，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，並以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak）舉例，一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

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馬雲在會上稱，阿里過去那些以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。他為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

張勇的退任，就是阿里電商戰略再改革的標誌。事實上，就是張勇當年看好中國消費升級，在淘寶平台打擊假貨劣貨的同時，傾斜資源建立品牌電商「天貓」，並積極邀請知名品牌進駐。不過，如此改革也使阿里得失了不少中小商家，加上阿里追求的品質化，反過來削弱了阿里在下沉市場的競爭力，為現時公司競爭力下滑埋下根源。

馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該「回歸淘寶」。

「回歸淘寶」 意味著，淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。多位員工判斷，淘寶的流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。「回歸淘寶」 還將帶來一系列連鎖反應。比如在流量的分配方式變化後，阿里國內電商的收入模式也將做出相應調整。

下沉市場是中國消費未來動力

過去10年中國出現「消費升級」潮，居民對品質追求提升，阿里、京東當時抓住這風口，迎來蓬勃發展。但來到現在，拼多多（美：PDD）的崛起證明了下沉市場，即「廉價消費」才是中國零售的未來。

從市佔率看，拼多多甚至抖音等後起之秀，已經可以和阿里、京東平分秋色了。

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拼多多現在取得成功，是因為早在2015年創立之時，阿里巴巴押注品質化、消費升級時，拼多多已經捕捉內地消費者對「性價比」的追求，而非只是一味的「高大上」。

拼多多創辦人黃崢指出，「消費升級不是讓上海人去過巴黎人的生活，而是讓安徽安慶的人有廚紙用，有好水果吃」；「拼多多吸引的是追求高性價比的人群，他會買一個愛馬仕的包，也會用 9.9 元買一箱芒果，這跟消費能力沒關係。實惠這件事，是一個普適性的需求。」

當「廉價消費」已成為大趨勢，京東是較早反應的傳統電商平台。去年10月末，董事局主席劉強東已強調了零售業務客戶體驗三要素——價格、品質和服務，並要求零售業務要重拾低價策略，回歸用戶。

在上周京東的20周年活動中，新任CEO許冉提出了面向未來二十年的「35711」夢想，將下沉市場放在公司重要戰略之一。具體而言，京東希望以高性價比及海量貨品選擇，服務全國逾10億個消費者。

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但阿里已經是個龐大的組織，轉向不是易事，結果還是要元老級的馬雲一錘定音。馬雲在會上提到了阿里媽媽，這是阿里旗下的廣告營銷平台。他認為這個靠給品牌商家賣流量的業務過去一直在躺著賺錢，「阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告，所以要去幫助中小商家。」

馬雲建議團隊未來應該多做產品創新，比如結合 AI 服務中小商家，「做小生意」。這段話事實上就是批評阿里在品質化的道路上，放棄了對中小商家的扶助，必須予以糾正。

618促銷成功 證消費降級

2023年的「618」，就是對阿里「回歸淘寶」、京東回歸用戶的一場重要試驗。

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 名家看法

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