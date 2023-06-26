歐元區綜合採購經理指數6月急降至50.3指數點。數字公布後令人質疑歐央行加息能力，使歐元跌穿1.09美元支持。但面對6.1%通脹率，料歐央行別無選擇必須繼續加息打擊通脹。維持歐元上升目標1.11美元。

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