歐元目標價1.11 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 歐元區綜合採購經理指數6月急降至50.3指數點。數字公布後令人質疑歐央行加息能力，使歐元跌穿1.09美元支持。但面對6.1%通脹率，料歐央行別無選擇必須繼續加息打擊通脹。維持歐元上升目標1.11美元。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 你可能感興趣 美元維持中長綫看淡 今日 01:00 美元維持中長綫看淡 英鎊阻力1.3 今日 01:00 英鎊阻力1.3 日圓144可低吸 今日 01:00 日圓144可低吸 最新專欄文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 加元宜靜觀其變 今日 加元宜靜觀其變 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 透視中港美 - 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 經濟 美國 美元 指數 銀行 人民幣 日本 零售 歐洲 歐元