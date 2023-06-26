為應對31年有紀錄以來最高的7.1%核心年通脹率，英倫銀行上周大幅加息半厘，但加息未見為英鎊帶來支持反使其下跌。市場開始質疑現今經濟還有否能力承受大舉加息。在預期英息今年內有機會加至6厘水平下，倘英鎊

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