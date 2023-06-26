英鎊阻力1.3 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 為應對31年有紀錄以來最高的7.1%核心年通脹率，英倫銀行上周大幅加息半厘，但加息未見為英鎊帶來支持反使其下跌。市場開始質疑現今經濟還有否能力承受大舉加息。在預期英息今年內有機會加至6厘水平下，倘英鎊 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 歐元目標價1.11 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 你可能感興趣 美元維持中長綫看淡 今日 01:00 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 01:00 歐元目標價1.11 日圓144可低吸 今日 01:00 日圓144可低吸 最新專欄文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 加元宜靜觀其變 今日 加元宜靜觀其變 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 透視中港美 - 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 經濟 美國 美元 指數 銀行 人民幣 日本 零售 歐洲 歐元