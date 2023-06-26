日本5月雙核心年通脹率攀上4.3%的42年高位，4月為4.1%。為免通脹失控損民生，料日央行對日圓跌破145兌1美元會有異議，在政策上或會有所行動。美國7月加息機率擴大不利日圓，但若日圓跌至144，由

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