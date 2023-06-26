日圓144可低吸 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 日本5月雙核心年通脹率攀上4.3%的42年高位，4月為4.1%。為免通脹失控損民生，料日央行對日圓跌破145兌1美元會有異議，在政策上或會有所行動。美國7月加息機率擴大不利日圓，但若日圓跌至144，由 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 你可能感興趣 美元維持中長綫看淡 今日 01:00 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 01:00 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 01:00 英鎊阻力1.3 最新專欄文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 加元宜靜觀其變 今日 加元宜靜觀其變 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 經濟 美國 美元 指數 銀行 人民幣 日本 零售 歐洲 歐元