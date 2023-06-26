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日圓144可低吸

財金專欄 2023/06/26

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日本5月雙核心年通脹率攀上4.3%的42年高位，4月為4.1%。為免通脹失控損民生，料日央行對日圓跌破145兌1美元會有異議，在政策上或會有所行動。美國7月加息機率擴大不利日圓，但若日圓跌至144，由

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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