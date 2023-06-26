澳元料可重上70美仙

澳央行在其上周發放的議息會議記錄中改口謂，6月初作出的加息決定是一個相當「平衡」做法。此話與月初澳央行議息會後聲明，所傳遞出一個強烈加息盼望形成了反差。往後重點看國基會數字，看美元在全球外滙儲備佔比中

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