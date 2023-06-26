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紐元徘徊60至64美仙

財金專欄 2023/06/26

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聯儲局主席鮑威爾上周於國會演說重提加息可能性，隨即增強市場對聯儲局7月27日議息會加息預期。另邊廂，區內貨幣如人民幣及日圓相繼轉弱，這亦拖累紐元滙價表現。本周新西蘭總理將訪華料有助雙邊貿易。而國際糧價

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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