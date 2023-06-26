加元宜靜觀其變 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 加央行不單於6月7日議息會突然加息，是相隔5個月來首次。在其上周公開的議息會議記錄中更指出，往後議息決策將視乎數據而定，言下之意即不排除有進一步加息可能。不過，愈是接近1.30兌1美元，料投資者對進一 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 你可能感興趣 美元維持中長綫看淡 今日 01:00 美元維持中長綫看淡 歐元目標價1.11 今日 01:00 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 01:00 英鎊阻力1.3 最新專欄文章 美元維持中長綫看淡 今日 美元維持中長綫看淡 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 透視中港美 - 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 經濟 美國 美元 指數 銀行 人民幣 日本 零售 歐洲 歐元