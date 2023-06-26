加央行不單於6月7日議息會突然加息，是相隔5個月來首次。在其上周公開的議息會議記錄中更指出，往後議息決策將視乎數據而定，言下之意即不排除有進一步加息可能。不過，愈是接近1.30兌1美元，料投資者對進一

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