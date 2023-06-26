國基會周內公布的全球外滙儲備佔比數字成焦點。

未來一周（暫沒時間表）國基會將公布全球2023年首季外滙儲備佔比數字。回顧去年第四季，美元於該數字的佔比為58.4%。

由於全球今年3月份開展了大規模去美元化

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