美元維持中長綫看淡 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 國基會周內公布的全球外滙儲備佔比數字成焦點。 未來一周（暫沒時間表）國基會將公布全球2023年首季外滙儲備佔比數字。回顧去年第四季，美元於該數字的佔比為58.4%。 由於全球今年3月份開展了大規模去美元化 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標價1.11 今日 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 你可能感興趣 歐元目標價1.11 今日 01:00 歐元目標價1.11 英鎊阻力1.3 今日 01:00 英鎊阻力1.3 日圓144可低吸 今日 01:00 日圓144可低吸 最新專欄文章 加元宜靜觀其變 今日 加元宜靜觀其變 紐元徘徊60至64美仙 今日 紐元徘徊60至64美仙 澳元料可重上70美仙 今日 澳元料可重上70美仙 透視中港美 - 日圓144可低吸 今日 日圓144可低吸 英鎊阻力1.3 今日 英鎊阻力1.3 經濟 美國 美元 指數 銀行 人民幣 日本 零售 歐洲 歐元