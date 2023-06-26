年初至今，樓市格局與去年同期有明顯改善，主因是受惠防疫措施放寬及中港兩地通關，故帶動住宅需求，而在通關的因素冲喜下，豪宅交投成功「追落後」，樓價及成交量前景亦被市場看高一線。

根據主要代理行數據，不論一、二手市場，其豪宅成交均率先跑贏。以一手私人住宅為例，2023上半年買賣登記量中，增幅最顯著的為價值5,001萬以至1億元的豪宅新盤，上半年該類物業料共錄134宗登記，較去年下半年的48宗勁增近1.8倍，升幅跑贏細價新盤。

二手私宅市場亦出現同樣情況，其中樓價介乎5,001萬至1億元的物業，於今年上半年料錄96宗登記，按半年大增57%，升幅冠絕其他銀碼類別，可見去年受疫情淡市重創的中價及豪宅物業，在今年上半年已經大追落後。

事實上，為了「搶人才」，政府於去年推出高才通計劃（「高端人才通行證計劃」），截至今年3月底，計劃已收到逾2萬宗申請，當中有1.2萬宗已經獲批，並有逾9,200人已領取簽證，準備半年內赴港或已經來港。

由於經過上述計劃來港的人士，普遍為高學歷及高收入人士，而因他們亦有住屋需求，因此估計計劃將會刺激豪宅交投，進一步帶動今年豪宅成交。在各項利好因素下，中高價物業及超級豪宅的成交量及售價，將繼續被市場看高一線。

記者：潘淑盈



▲ 上半年樓市 豪宅表現最搶眼