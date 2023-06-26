  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上半年樓市 豪宅表現最搶眼

地產 12:00 2023/06/26

分享：

分享：

年初至今，樓市格局與去年同期有明顯改善，主因是受惠防疫措施放寬及中港兩地通關，故帶動住宅需求，而在通關的因素冲喜下，豪宅交投成功「追落後」，樓價及成交量前景亦被市場看高一線。

根據主要代理行數據，不論一、二手市場，其豪宅成交均率先跑贏。以一手私人住宅為例，2023上半年買賣登記量中，增幅最顯著的為價值5,001萬以至1億元的豪宅新盤，上半年該類物業料共錄134宗登記，較去年下半年的48宗勁增近1.8倍，升幅跑贏細價新盤。

二手私宅市場亦出現同樣情況，其中樓價介乎5,001萬至1億元的物業，於今年上半年料錄96宗登記，按半年大增57%，升幅冠絕其他銀碼類別，可見去年受疫情淡市重創的中價及豪宅物業，在今年上半年已經大追落後。

事實上，為了「搶人才」，政府於去年推出高才通計劃（「高端人才通行證計劃」），截至今年3月底，計劃已收到逾2萬宗申請，當中有1.2萬宗已經獲批，並有逾9,200人已領取簽證，準備半年內赴港或已經來港。

由於經過上述計劃來港的人士，普遍為高學歷及高收入人士，而因他們亦有住屋需求，因此估計計劃將會刺激豪宅交投，進一步帶動今年豪宅成交。在各項利好因素下，中高價物業及超級豪宅的成交量及售價，將繼續被市場看高一線。

記者：潘淑盈
 

上半年樓市 豪宅表現最搶眼

欄名 : 樓市分析

相關文章

內地樓市有焦慮 再傳救市聲
2023/05/30
內地樓市有焦慮 再傳救市聲
細價新盤供應足 定價備受考驗
2023/05/30
細價新盤供應足 定價備受考驗
內地客置業喜好排名
2023/06/05
內地客置業喜好排名

你可能感興趣

內地樓市有焦慮 再傳救市聲
08:30 2023/05/30
內地樓市有焦慮 再傳救市聲
細價新盤供應足 定價備受考驗
14:00 2023/05/30
細價新盤供應足 定價備受考驗
內地客置業喜好排名
01:00 2023/06/05
內地客置業喜好排名

最新專欄文章

地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延
2023/06/24
地積比轉移新政 減慢「牙籤樓」蔓延
息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面
2023/06/20
息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面
舖市復常 尖沙咀率先跑出
2023/06/15
舖市復常 尖沙咀率先跑出
二手觀望氣氛濃 靜待議息結果
2023/06/13
二手觀望氣氛濃 靜待議息結果
家居裝修事關重大 改裝單位須合法
2023/06/12
家居裝修事關重大 改裝單位須合法
香港物業 一手市場 發展商 樓價 二手市場 豪宅

下一篇文章

【通脹偵察站】國際清算銀行：全球需要更多加息行動 經濟有機會軟著陸（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇
印尼IPO強勁 時來運到也
印尼IPO強勁 時來運到也
美經濟穩固 減息憧憬幻滅
美經濟穩固 減息憧憬幻滅
未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）
未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）
港股還有一成反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
港股還有一成反彈空間？ 中金薦2策略捉機遇
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能
開冷氣未必不環保 關鍵在綠能