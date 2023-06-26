李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 特首李家超上任快一周年，近日在太平山頂拍片，講述當中感受和施政理念，包括把軍事戰略的「紅隊」概念，用於施政之中。官場中人就透露，港府多項防疫政策，都曾做「紅隊」演練。 自爆特首任期後 與妻笑傲江湖 多位政 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 2023/06/23 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 有政戲 - 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 2023/06/21 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 有政戲 - 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 2023/06/20 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 有政戲 - 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 2023/06/19 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 有政戲 - 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 2023/06/16 午宴豈止食飯 議員被特首追問「功課」 政治 李家超 概念 紀律部隊