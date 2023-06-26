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李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞

財金專欄 2023/06/26

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特首李家超上任快一周年，近日在太平山頂拍片，講述當中感受和施政理念，包括把軍事戰略的「紅隊」概念，用於施政之中。官場中人就透露，港府多項防疫政策，都曾做「紅隊」演練。

自爆特首任期後 與妻笑傲江湖

多位政

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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