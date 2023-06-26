夏季達沃斯 三個新看點 財金專欄 2023/06/26 分享： 分享： 本周經濟大事，其實也是上半年即將結束之際的大事，是夏季達沃斯論壇本用27日起，一連3天在天津舉行。夏季達沃斯論壇到中國已不算新鮮事，但今年在特別的時段、特別的時勢下舉行，因而具有不同過往的意義。 在中國 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 就業壓力大 「就業辦」再披掛 2023/06/24 就業壓力大 「就業辦」再披掛 國情知聞 - 一綫「拋售潮」 樓市新拐點 2023/06/23 一綫「拋售潮」 樓市新拐點 國情知聞 - 經濟「救火」 解中產危機 2023/06/22 經濟「救火」 解中產危機 國情知聞 - 經濟學者建言 「再次解放思想」 2023/06/21 經濟學者建言 「再次解放思想」 國情知聞 - 「新三駕」靠不住 「老三套」再上陣 2023/06/20 「新三駕」靠不住 「老三套」再上陣 中國 疫情 經濟 政治 新西蘭 地緣政治 李克強 越南 國際關係 全球化