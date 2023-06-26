夏季達沃斯 三個新看點

本周經濟大事，其實也是上半年即將結束之際的大事，是夏季達沃斯論壇本用27日起，一連3天在天津舉行。夏季達沃斯論壇到中國已不算新鮮事，但今年在特別的時段、特別的時勢下舉行，因而具有不同過往的意義。

在中國

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