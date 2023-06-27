復星財富李曉翀：「粉飾櫥窗」年尾再算

執筆之時，又是一個沒有利好消息的周末，難怪本周開市都係得個等字，筆者估計，本月恒指在兩萬點附近之時，「食胡」的機構或提早將半年結的「粉飾櫥窗」做埋，因此，本周匱乏向上的因素。

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筆者建議，短線搏殺等半年結後HIBOR回落後較「著數」，算是暫時顯見的一個誘因。筆者觀察，HIBOR在去年開始上升後，每次上揚，港股都會下跌，息口回落時則恒指造好，兩者在近期呈較高的負相關性。



上周雖然單邊跌市加悶市，但仍有可著墨之處，就是「618購物節」，根據中國電商大數據公司「星圖數據」統計，今年618全網商品交易總額增速已連續3年放緩，增速跌至近3年來最低點，而最令筆者憂慮之處是，京東沒有像以往一樣披露實際交易金額，即料電商卷局未完，不敘。



睇返上周端午節無北水，淡友自然話事，強如正在今年尋頂的匯控，都要跪低，但相信HIBOR「幫到手」，預計第二季匯控亞洲業務方面淨息差會改善，中報業績有望理想及勝預期，要小心的是，若下半年英國經濟轉弱，加上美國加息空間有限，匯控調整的誘因已逐步浮現，投資者要衡量去年底至今該輪回報，是否超越未來幾年收息回報，做好部署。



留意返，外圍方面，上周五，歐洲公布的6月份採購經理指數（PMI）初值差過預期，德、法、英以至整個歐羅區的服務業PMI初值較5月，環比下跌1至2個百分點。睇返英國雖然加息超預期，不過，英鎊開始回吐今年累積的升幅，亦在反映憂滯的憂慮。重點是，此等情景之下，美元指數再度上揚，短期人民幣反彈空間受限，估計炒家又癡戀「萬八」再戰，重磅科技股仍是首選板塊。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

編輯：錢家鋒

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