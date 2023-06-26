普京難容叛徒 勢必秋後算帳

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）與該國國防部不和，早已路人皆知，今次對峙進一步升級後，當前「和議」只是緩兵之計，兩軍日後如何共處頗成疑問。這遑論一山不能藏二虎，普京（Vladimir Putin）更容不下普里戈任（Yevgeny Prigozhin）這名叛徒。

...