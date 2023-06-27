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在美國賺錢 真要交稅嗎？

財金猛人追蹤 08:00 2023/06/27

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相信不少讀者都聽過類似以下的說法: 「美國實行全球徵稅，如果我們在當地投資，即使在香港賺到的收入也要繳稅給美國政府。」又或者「聽說美國的稅率很高，稅負可能佔收入4成甚至更高！我不太希望在美國投資。」

 

    點擊圖片放大

 

全球徵稅只適用美國公民

然而，我們需要了解的是，全球徵稅只適用於美國公民，所以除非讀者是美國公民，否則並非所有在世界各地賺取的收入都需要向美國政府繳稅。

在2023年的納稅年度，個人單身納稅人的最高稅率是37%，但是只有當收入超過578,125美元時才會達到這個稅率。

對於夫妻共同申報的納稅人，他們的收入必須超過693,750美元才能達到最高稅率。

以筆者在美國投資的物業收益為例，一所物業每年平均帶來1.2萬美元的租金收入，那麼投資者需要擁有至少43.6所物業才能達到37%的稅階。

這只是一個未扣除開支的估算，因此要進入37%的稅階並不是一件容易的事情，大家不必為此太過擔心。

在2023年，美國的單身人士標準免稅額為13,850美元，比2022年增加了900美元。

以一位40歲的單身投資者為例，如果他購買了一間物業出租，每月收取1,000美元的租金，年收入為1.2萬美元，那麼即使在未扣除任何開支的情況下，他也不需要支付任何稅款。

這是因為他的收入低於標準免稅額，因此不需要繳納聯邦所得稅。

 

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撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

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