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人行減息 中國債市處低波動狀況

研究報告 17:55 2023/06/26

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中國國內債券市場在2023年第二季仍保持穩定，尤其是利率曲綫的中長年期曲綫部分。惟近期一些銀行集中下調存款利率，而中國人民銀行 (下稱「人行」) 在6月20日減息，導致債券市場整體收益率快速調整，其中10年期中國國債收益率下降至2.6厘，是2022年9月以來的新低。

    點擊圖片放大

2023年4月及5月的一些經濟數據，有可能影響了市場的預期和情緒，而觸發點主要可能來自房地產、股市波動性、中國地方債務、消費結構等市場因素。但到2023年6月中旬，資本市場出現了「困境反轉」的預期，消息面的利好或將會更大幅度地影響市場情緒。整體來看，市場似乎對將於2023年7月推出的經濟支援政策充滿期待。

利率走勢：短期續中性

對於中國債券市場而言，市場原本一致預期經濟復甦將會減慢，但人行這次減息釋放了利好的訊號。短期內，對利率走勢持中性看法，債券市場的表現，或將受股票市場表現和相關利好政策的推出所影響，但料整體調整幅度有限。

中國國內債市：利差或將維持穩定

貨幣和財政政策維持原有定調，市場似乎沒有建立通脹預期，資金面保持相對寬鬆的狀態，加上存款利率下降，這將會利好中國國內債券市場，信用利差或將維持穩定......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

施羅德對於美國加息影響經濟的分析，詳見：【下一頁

施羅德對於經濟周期內不同階段的債券部署建議，詳見：【下一頁

延伸閱讀：未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）

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撰文 : 單坤 施羅德基金管理（中國）有限公司擬任債券基金經理

欄名 : 投資心德

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