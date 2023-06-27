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人民幣跌夠了嗎?

研究報告 11:06 2023/06/27

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人民幣滙價續跌後，今早出現反彈，人民幣滙價日前跌至逼近去年10月的7.3低位。市場關注人民幣滙價的走向。回顧去年，人民幣經歷了兩次滙價貶值，分別在去年4月及8月，今次的跌勢，要到何時才停止？

2022年，人民幣兌美元出現兩次貶值，一是4月兌美元從6.35急速調整至6.75；二是到18月15日，中期借貸便利（MLF）減息之後，人民幣兌美元從6.75持續調整，11月3日美聯儲最後一次加息0.75厘之後到達7.32的低點。其後人民幣滙價開始反彈，到12月30日收於6.95。

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當時背景是美聯儲持續加息，美國10年期國債收益率從年初1.5%升至年末3.9%，年內高位為11月2日的4.25%。美元指數從年初95左右最高升至9月27日的114.2，領先美債利率見頂回落，12月31日收於103.5。

到2023年，1月疫情過峰速度快於預期，人民幣兌美元升至接近6.7的高位，反觀美元指數即降至102左右。到2月美聯儲加息預期再度升溫，美元指數反彈至105，令人民幣兌美元跌至7算。於3月至4月期間美國

中國經濟復甦遜預期 利率調降推低人民幣

矽谷銀行（SVB）事件爆發，美元指數回落至102以下，令人民幣反彈至6.9以內。到5月至6月，儘管美聯儲已經暫時停止加息，但由於下半年美國通脹將進入粘性區間，美元指數再度反彈至104左右；同時中國國內經濟復甦不及預期，利率開始調降，人民幣滙價加速衝擊7.2。

對於人民幣短期的人走向，但對比去年，全球地緣政治風險沒有根本性變化，而美元指數很難再回114的高位；另方面，國內已經走出疫情，雖然經濟復蘇預期降低，但政策組合已陸續出台，內在復甦也確實需要一定時間。因此即便近期有諸多因素推動人民幣滙率超調，但本輪人民幣很難再繼續突破。

報告來源：銀河證券

編輯：錢家鋒

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