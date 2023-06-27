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A股主綫周期律

研究報告 06:48 2023/06/27

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人民幣持續貶值，昨日離岸人民幣兌美元一度跌破7.24，日內跌超230點，逼近去年10月的7.3水平低位。A股端午節假期後大陰燭下跌，走勢疲弱；港股未能獨善，昨日錄得五連跌。還有四日到半年總結，港股現時下跌5%，A股指數大多數下跌，後市走勢如何判斷，不妨回顧過去12年A股主綫行情，希望有助投資者思路撥開雲霧。

A股每一輪核心主綫一般延續2至3年，核心主綫一般都是長期邏輯在短期業績上持續得到驗證。A股市場每一輪行情的主邏輯在不斷演變，市場主綫也隨之變遷。在市場整體調整後，往往是新主綫開始醞釀的時候。

復盤歷史上市場投資主綫所具有的特徵︰具體來說，「基本面見底回升、機構配置低位」是必要條件，「產業趨勢新變化」是充分條件。市場主綫短期大調整都對應整體市場的下跌，長期頂部都對應基本面拐點。

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2009年初至2012年中︰白酒主綫，政商消費主導。

主綫行情長期邏輯︰金融危機後，「四萬億」刺激推動地產、基建固定資產投資回升，推動白酒政商消費需求逐步回暖。同時居民消費水平提升，眾多酒企推出中高端系列產品，白酒市場呈現出量價齊升的趨勢。

主綫行情特點表現︰本輪白酒行情從2009年政策寬鬆至2012年年中白酒價格見頂，後續又受到「三公禁令」和白酒塑化劑事件衝擊。從超額收益層面看，2009年至2010年上半年順周期板塊表現同樣較強，但從2010年7月開始白酒主綫行情加速，超額收益遠超大盤。伴隨經濟復甦動能邊際減弱，白酒行業基本面見底回升，機構對白酒行業持續加倉，相關酒類價格大幅上行。

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2013年初至2015年中︰TMT主綫。移動互聯網浪潮驅動。

主綫行情長期邏輯︰2013年移動互聯網浪潮的興起是推升TMT板塊上漲誕生成長股牛市的核心因素。疊加2014年多樣性的貨幣政策和年末的超預期寬鬆是本輪TMT主綫行情的重要助力。

主綫行情特點表現︰本輪TMT行情從2013年初開始至2015年中泡沫破裂。從超額收益層面看，從2013年初至2014年TMT超額收益穩步上行，相對全A超額收益達到100%。隨後2015年上半年，槓桿資金加速入場，TMT累計超額收益加速增長到300%。本輪TMT主綫行情中移動互聯網產業浪潮持續擴散，受益於移動互聯網的普及和3G至4G建設高峰，計算機、通信、傳媒三大行業表現突出。

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2016至2017年︰消費主綫，消費升級推升集中度。
        
主綫行情長期邏輯︰供給側改革和消費升級下集中度提升。在供給側結構性改革、棚改貨幣化的推進下，宏觀經濟有所好轉，居民生活水平的提高，伴隨着消費場景和消費模式的多樣化，有關消費升級概念油然而生。此外，當時國內市場持續開放，資金互聯互通，受外資青睞的高ROE消費板塊也是持續獲得資金加倉。
主綫行情特點表現︰本輪消費行情從2016年至2018年持續約2年時間。超額收益層面，2016年7月開始消費行情超額收益超越全A，2017年加速大幅跑贏市場。期間消費行業基本面見底回升，機構對食飲和家電也是持續加倉。

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