信義光能復甦 成本降旺季到 財金專欄 2023/06/27 分享： 分享： 港股五日累跌1,246點，昨日上升股份多過下跌股份，只要ATMJ，即阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）和京東（09618）回穩，大市可以反彈。而光伏玻璃股昨日逆市上升，由於 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 2023/06/26 ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 中字股實力談 - 中移動穩健 息率逾8厘 2023/06/24 中移動穩健 息率逾8厘 中字股實力談 - 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 2023/06/23 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 中字股實力談 - 中央谷家電 海爾增長俏 2023/06/23 中央谷家電 海爾增長俏 中字股實力談 - 增長雙位數 中建築偏低 2023/06/22 增長雙位數 中建築偏低 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 國家能源局 騰訊控股（00700） 信義光能（00968） 美團－W（03690） 福萊特玻璃（06865）