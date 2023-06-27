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信義光能復甦 成本降旺季到

財金專欄 2023/06/27

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港股五日累跌1,246點，昨日上升股份多過下跌股份，只要ATMJ，即阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）和京東（09618）回穩，大市可以反彈。而光伏玻璃股昨日逆市上升，由於

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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