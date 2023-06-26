兵變失敗告終 普京執政倒數？ 國際 21:59 2023/06/26 分享： 分享： 俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）兵變事件暫時告一段落，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）這次避得過內戰，卻難掩自身地位及權力遭到削弱的現實，已非滴水不漏，外界甚至預期他為求自保，可能於俄國內部掀起一場腥風血雨的大清洗。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國又加息 斷供潮將至？ 2023/06/22 英國又加息 斷供潮將至？ 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 印尼IPO強勁 時來運到也 2023/06/18 印尼IPO強勁 時來運到也 你可能感興趣 英國又加息 斷供潮將至？ 21:04 2023/06/22 英國又加息 斷供潮將至？ 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 21:28 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 21:49 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 最新專欄文章 國金札記 - 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 今日 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 國金札記 - 英國又大手加息 斷供潮將至？ 2023/06/23 英國又大手加息 斷供潮將至？ 國金札記 - 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/22 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 2023/06/21 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 國金札記 - 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 2023/06/20 開冷氣不環保？ 關鍵在綠能發電 軍事 政治 地緣政治 普京 布林肯 戰爭 領導能力 烏克蘭 俄羅斯