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兵變失敗告終 普京執政倒數？

國際 21:59 2023/06/26

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俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）兵變事件暫時告一段落，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）這次避得過內戰，卻難掩自身地位及權力遭到削弱的現實，已非滴水不漏，外界甚至預期他為求自保，可能於俄國內部掀起一場腥風血雨的大清洗。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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