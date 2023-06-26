兵變失敗告終 普京執政倒數？

俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）兵變事件暫時告一段落，但俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）這次避得過內戰，卻難掩自身地位及權力遭到削弱的現實，已非滴水不漏，外界甚至預期他為求自保，可能於俄國內部掀起一場腥風血雨的大清洗。

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