發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 地產 14:00 2023/06/27 分享： 分享： 下季新盤供應雖然多，但定位及競爭程度有別，形成發展商推盤策略或有天淵之別，如啟德及元朗供應較多區域，發展商開價受到一定限制，會傾向保守，多元化付款辦法等亦相應盡出；而傳統供應緊絀地段，發展商低價賣樓誘因較低，惜售情況相對明顯。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 細價新盤供應足 定價備受考驗 2023/05/30 細價新盤供應足 定價備受考驗 新盤要谷 二手焗縮？ 2023/06/15 新盤要谷 二手焗縮？ 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 2023/06/20 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 新盤對壘 樓價見真章? 今日 新盤對壘 樓價見真章? 你可能感興趣 細價新盤供應足 定價備受考驗 14:00 2023/05/30 細價新盤供應足 定價備受考驗 新盤要谷 二手焗縮？ 01:00 2023/06/15 新盤要谷 二手焗縮？ 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 14:19 2023/06/20 息口升勢未遏止 半新盤陷輸多贏少局面 最新專欄文章 專家樓論 - CHANEL首搶佔核心區地舖 2023/06/02 CHANEL首搶佔核心區地舖 專家樓論 - 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 專家樓論 - 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 專家樓論 - 加息放緩 銀行又掀搶按戰 2023/02/09 加息放緩 銀行又掀搶按戰 專家樓論 - 「拆細」地皮 成抗流標唯一出路? 2023/01/12 「拆細」地皮 成抗流標唯一出路? 香港物業 一手市場 新界 現金回贈 樓價 啟德 元朗 發展商