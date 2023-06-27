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發展商各出奇謀 推盤策略求突圍

地產 14:00 2023/06/27

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下季新盤供應雖然多，但定位及競爭程度有別，形成發展商推盤策略或有天淵之別，如啟德及元朗供應較多區域，發展商開價受到一定限制，會傾向保守，多元化付款辦法等亦相應盡出；而傳統供應緊絀地段，發展商低價賣樓誘因較低，惜售情況相對明顯。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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