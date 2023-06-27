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日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？

財金專欄 2023/06/27

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港人一向愛吃日本魚生，但日本於周三（28日）將就福島核廢水排入海的設備啟動最終檢查，若落實夏天排核廢水，香港會否禁日水產入口？食肆影響有多大？

環境及生態局局長謝展寰的取態相當強硬，本月初表明一旦日本落

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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