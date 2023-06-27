日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 財金專欄 2023/06/27 分享： 分享： 港人一向愛吃日本魚生，但日本於周三（28日）將就福島核廢水排入海的設備啟動最終檢查，若落實夏天排核廢水，香港會否禁日水產入口？食肆影響有多大？ 環境及生態局局長謝展寰的取態相當強硬，本月初表明一旦日本落 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 2023/06/26 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 2023/06/23 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 有政戲 - 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 2023/06/21 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 有政戲 - 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 2023/06/20 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 有政戲 - 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 2023/06/19 把握AI大機遇 港打造國際創科中心 中國 香港 日本 餐廳 餐飲 食品 南韓 民建聯 工聯會 商務及經濟發展局