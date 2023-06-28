內地存款息還會下調嗎？任澤平：仍未結束

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【通脹偵察站】美經濟數據勝預期 大摩轉軚料7月加息0.25厘（持續更新）
6月，國有與股份制銀行先後調降存款利率，並帶動貸款利率下降，推動金融讓利實體。本輪存款利率調降，原因何在？有何影響？未來是否會繼續下調？對此國內著名經濟學家任澤平表示，本輪利率下調仍未結束，後續城商行、農商行、村鎮銀行等也將跟進。
任澤平說，第二季以來，先是4、5月份，一批中小銀行下調活期與定期存款利率，完成上一輪存款減息的「閉環」。再到6月，由國有大行、股份制銀行開啟新一輪存款利率調降，預計中小銀行將後續跟進。
此輪存款利率下降，為6月中旬的MLF與LPR減息打開了空間，進而有效減低了貸款利率，切實推動了實體融資成本穩中有降。
本輪存款利率下調的原因包括：
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes
欄名 : 中國經濟