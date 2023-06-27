建銀國際趙文利 分析人民幣走勢與股市關係

人民幣滙率近月持續下跌，對股市又有甚麼影響呢？建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利早前接受《Money Times》專訪時表示，影響後市的因素，為美元滙率走勢及人民幣走勢。

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「美元指數在104左右的水平，再向上的動力不是很強。一方面，美元前期轉強，同美國債務上限的避險需求有關。那麼債務上限問題解決之後，避險需求進一步推動美元向上的可能性就不是很大了。此外，市場對中國經濟數據的擔憂，也對人民幣滙率有所拖累。」

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趙文利續指，參考歷史數據，每當美元兌人民幣滙率跌破「7算」水平時，均是美元對一籃子貨幣整體走強的區間，美元自身的強勢是驅動人民幣相對走弱的主要因素。

歷史上，每次滙率「破7」時，常常伴隨着北向資金的淨流出。但是隨着美元兌人民幣重回7.15時，北向資金同時也轉為淨流入。

趙文利指，相信人民幣滙率在......（請登入閱覽全文）

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