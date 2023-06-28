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日半導體私有化事件 折射光阻劑價值

財金猛人追蹤 07:15 2023/06/28

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日本半導體產業剛剛發生標誌性事件。公私合資的日本產業革新投資機構（Japan Investment Corporation，下稱JIC）提出以超過9,000億日圓收購JSR（日：4185）並計劃退市，是JIC首次收購狀況良好的公司，其出價亦比星期五收市價有近35%溢價。

過往JSR或因考慮到股東利益，部份長遠投資受制肘，JIC收購JSR後將能鞏固日本於半導體材料於全球供應鏈的地位。

不少聲音認為日本半導體產業早已衰落，筆者則認為既是亦非。

日本半導體仍強勢

日本在半導體製造的確追不上如台積電（美：TSM）、三星及英特爾（美：INTC）等頂級廠家，但日本在半導體材料和製造設備依然強勢，而JSR及其身在的光阻劑（國內稱光刻膠）行業則是當中的佼佼者。

光阻劑用於半導體製程中的微影工序（Photolithography），是半導體製造的關鍵材料，雷射光束在塗抹好光阻劑的晶圓上蝕刻才能造出晶片。由於光阻劑保存期限短，純度要求又極嚴苛，想以逆向工程找出當中的化學配方並複製生產非常困難，因此只有極少數廠家能提供具競爭力的產品，而JSR、東京應化（日：4186）、信越化學（日：4063）、住友化學（日：4005）和富士軟片（日：4901），5個日本廠家就共佔全球光阻劑市場9成份額。

自2018年中美貿易戰開始，各國逐漸將半導體行業視為戰略核心。2019年日本因歷史爭拗，限制光阻劑及其它導體材料出口到南韓，一度造成南韓半導體產業危機，光阻劑作為關鍵材料的地位亦嶄露頭角。如今日本與南韓已經和解，但光阻劑的戰略地位隨世界地緣政治衝突加劇亦每日漸增。

半官方機構出手收購

此次由半官方機構出手收購JSR，極可能不止於商業考慮。若將此次收購連同日本政府5月公佈限制23種半導體設備出口一事，以及與日歐美業界合作成立新一代半導體製造廠商Rapidus一拼考慮，實在耐人尋味。

JSR本來亦有官方背景，於1957年時正是由政府出資40%成立，當時專注生產合成橡膠，現時名字正是取自「日本合成橡膠」（Japan Synthetic Rubber）字首，後來研發出各種電子行業用化學品，時至今日已是光阻劑、化學機械研磨液以及顯示器用配向膜等精密化學品龍頭。

此次私有化成功機會高，市價距離每股收購價4,350日圓已不遠，上升空間有限。

在以上5個日本廠家之中，筆者的首選其實是東京應化。其市佔率約26%僅次於JSR，亦是5家之中業務最集中於光阻劑的廠家，而且研發能力極強，在半導體最先進的極紫外光（extreme ultra-violet，即EUV）製程用光阻劑更是市佔第一。

半導體廠商多指今年下半年需求將逐漸回升，亦利好光阻劑等化學品需求。估值約20倍預測市盈率屬稍高，但仍比JSR收購價估值逾30倍預測市盈率低。

（筆者公司管理之基金持有東京應化權益。）

作者：黃國英資產管理分析員張雄略

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撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

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