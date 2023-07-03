大摩：中電信「天翼雲」今年純利增幅及收入目標不變（持續更新）

美國通脹持續回落（點擊圖片放大），幸而其就業市場仍然穩健，聯儲局不需要急於減息。至截稿前止，市場預期聯儲局在7月恢復加息0.25厘（點擊圖片放大），將聯邦基金利率推升至5.25至5.5厘後，便會維持至2024年首季（點擊圖片放大）。

專訪 法巴譚慧敏 談港股後市部署【下一頁】

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無論如何，綜觀全球主要央行，僅得日本央行較大機會在今年餘下時間，維持相對寬鬆的貨幣政策，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：未來10年結構性資產配置趨勢（第三版）

延伸閱讀：美息未盡 選滙豐定渣打？（第三版）

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7月3日：

【01：00】長和系內，持有非地產業務的上市旗艦長和 （00001） ，估值處吸引水平，未盡反映全球經濟復常因素，以及集團資產應有價值，分析詳見：【長和業務前景分析】【長和估值分析】。

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7月2日：

【15：00】中國電信 （00728） 早前舉行投資者交流活動，而摩根士丹利近日發表的研究報告指，中電信管理層仍維持旗下「天翼雲」今年純利增幅達雙位數，以及收入達到1,000億元人民幣的目標。摩根士丹利維持中電信目標價5元，以及投資評級「增持」不變。

摩根士丹利報告表示，中電信管理層認為，現時企業的雲端採用率仍然較低，只有約30%，對比歐美達80%，看好中國龐大規模的數字經濟市場發展。該報告續指，中電信亦提到......

7月1日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評另類收息股中國水務 （00855） ，分析詳見：【下一頁】

6月30日：

【21：00】瑞銀最新發表的下半年展望報告指，由於利率上升及市場對中國經濟增長的擔憂，MSCI香港指數上半年表現落後於全球市場，並對其下半年看法維持審慎，預計香港本地經濟增長將持續，但外部環境仍存在不確定性。

不過，瑞銀卻繼續青睞股息回報高的股份，例如在其首選名單中，加入在疫情爆發前屬收息股的金沙中國 （01928） 及銀河娛樂 （00027） ，從而以增加對澳門穩健基本面的敞口，並同時因預期股市交投可能保持低迷，而從名單中剔除港交所 （00388） 。

現時，瑞銀在港股中較偏好的股份，包括：長和 （00001） 、新鴻基地產 （00016） 、銀娛......

延伸閱讀：瑞銀料股市快見底 下半年3大情景選股（附股票推薦名單）

【13：30】本地地產及收租股為港人傳統收息股之一，而富瑞最新發表研究報告指，由於利率預期回升與住宅市場低迷，雖對本港地產股維持正面看法，但是當中偏好零售收租股如領展 （00823） 及九龍倉置業 （01997） ，其次是住宅，之後才是寫字樓。

富瑞預期，盡管今年下半年本港住宅仍面臨最優惠利率高企，以及供應積壓等不利因素，認為存在下行風險，並全面下調發展商盈利預測，但是鑑於利率正常化及人口流入支持住房需求的前景，本港樓價有望在明年復甦，並相信最近的疲弱提供收集優質品牌的機會，當中看好新鴻基地產 （00016） 。

至於新創建 （00659） 獲提私有化，富瑞認為......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評另類收息股中國燃氣 （00384） ，分析詳見：【下一頁】

6月29日：

【20：30】中國人民銀行發布第二季城鎮儲戶問卷調查報告顯示，期內收入感受指數為49.7%，按季跌1個百分點。其中：

14.4%的居民認為收入「增加」，按季跌1.4個百分點；

70.5%的居民認為收入「基本不變」，按季升0.8個百分點；

15.1%的居民認為收入「減少」，按季增加0.6個百分點。

至於季內物價預期指數為57.7%，按季跌0.9個百分點。其中：

23.1%的居民預期下季物價將「上升」；

54.8%的居民預期「基本不變」；

9.7%的居民預期「下降」；

12.4%的居民「看不準」。

至於與收息股之一的內房股關係密切的下季房價預期，該問卷調查報告顯示......

【16：30】花旗發表報告表示，對滙豐控股 （00005） 啟動未來90日正面催化劑觀察，給予滙豐「買入」的投資評級，並將目標價由71.7元調升至76.6元。

花旗認為，滙豐在今年第二季的經調整稅前盈利，將與市場預期基本一致，並料其淨利息收入向好，信貸成本保持良性。花旗更相信，以上數據皆可為滙豐管理層提供靈活性以提高今年指引，例如......

【14：00】太古A （00019） 完成向母企出售美國可口可樂業務後，或將會派發117億元特別股息，而里昂最新發表的研究報告指，太古A特別股息收益率達14厘，並同時將太古A目標價由65元上調至68元，以及將其投資評級由「跑輸大市」調升至「買入」。

里昂預料，上述交易或於今年底完成，並因此將太古A在2024至2025年......

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記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【香港公用股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【銀河娛樂】【長江基建】【金沙中國】

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