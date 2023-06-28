瑞銀料股市2季見底 下半年視3情況選股

中港股市第二季與外圍的欣欣向榮背道而馳，表現令人失望。不過瑞銀仍然認為，就算下半年沒有出現大規模的政策刺激，2023年第二季度仍標誌著連續增長的谷底，並且預計動能將逐漸改善。

瑞銀以MSCI中國指數做指標，料2023財年企業盈利實現15％的增長。考慮到MSCI中國指數目前10倍的前瞻市盈率，低於歷史平均水平1.2個標準差，瑞銀認為在目前的時刻，風險回報依然有利。

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另外瑞銀指出，外資現時配置之低接近2022年10月底部，而日前美國國務卿布林肯訪華一定程度上緩減了地緣政治風險，也是中港股市目前的值博因素。

在三個市場中，瑞銀喜歡A股優於H股和美股中概股，因為相較於其他全球市場，A股可能會看到更好的多元化機會，並且在中長期內可能受益於國內零售流入和持續的北向資金流入。

就行業而言，瑞銀仍然

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