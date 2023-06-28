瑞銀料股市2季見底 下半年視3情況選股（附名單）

中港股市第二季與外圍的欣欣向榮背道而馳，表現令人失望。不過瑞銀仍然認為，就算下半年沒有出現大規模的政策刺激，2023年第二季度仍標誌著連續增長的谷底，並且預計動能將逐漸改善。

瑞銀以MSCI中國指數做指標，料2023財年企業盈利實現15%的增長。考慮到MSCI中國指數目前10倍的前瞻市盈率，低於歷史平均水平1.2個標準差，瑞銀認為在目前的時刻，風險回報依然有利。

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另外瑞銀指出，外資現時配置之低接近2022年10月底部，而日前美國國務卿布林肯訪華一定程度上緩減了地緣政治風險，也是中港股市目前的值博因素。

在三個市場中，瑞銀喜歡A股優於H股和美股中概股，因為相較於其他全球市場，A股可能會看到更好的多元化機會，並且在中長期內可能受益於國內零售流入和持續的北向資金流入。

就行業而言，瑞銀仍然對互聯網和消費品牌（如家用電器、啤酒和白酒）持積極看法，因為它們估值便宜，在2023財年有不錯的雙位數盈利增長，並且逐漸恢復消費。

在金融股方面，瑞銀將喜好從券商轉向保險，因為相對於銀行存款的利率下調，保險產品能提供資金保護和高收益。

瑞銀又視政策刺激是市場在下半年的最大不確定因素，並劃分成3大不同情況：

考慮到宏觀經濟復甦弱於預期且政策支持的時間和程度存在不確定性，瑞銀目前的基本預期為下兩項。

主題股方面，投資者的注意力集中在國有企業改革、人工智能和一帶一路等主題上。如果經濟動能仍然疲軟，瑞銀認為投資者（特別是國內A股投資者）可能會繼續圍繞這些主題進行交易。

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