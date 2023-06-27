英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 國際 22:26 2023/06/27 分享： 分享： 英國上周三（21日）公布5月通脹數據後，市場第一時間調升當地終極利率預測0.25厘，憂慮今個加息周期要加至6厘才會見頂，而非今年初預期的5厘。更令人意外是英倫銀行一日後重錘出擊，一次過加息0.5厘，為2021年底以來連續13次加息，息率由歷史低位0.1厘加至最新5厘。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 2023/06/20 月月派錢至成年 日本灑錢谷生育 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 2023/06/19 開冷氣未必不環保 關鍵在綠能 你可能感興趣 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 22:46 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 15:25 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 21:28 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 最新專欄文章 國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 國金札記 - 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 國金札記 - 英國又大手加息 斷供潮將至？ 2023/06/23 英國又大手加息 斷供潮將至？ 國金札記 - 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/22 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 國金札記 - 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 2023/06/21 月月派錢至成年 日本豪花谷生育 海外物業 定息 物業按揭 貨幣政策 轉按 加息 通脹 英倫銀行 英國