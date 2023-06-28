中建材翻身 中央撑基建 財金專欄 2023/06/28 分享： 分享： 港股昨日一如預期反彈，但北水瘋狂淨流出73億元，小心恒生指數在18500點至19500點上落，惟大市上落利好板塊輪動，尤其地方政府救樓市，以及中央基建投資不離不棄，有望拉動水泥下半年需求，並且支持中國 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 2023/06/27 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 中字股實力談 - 信義光能復甦 成本降旺季到 2023/06/27 信義光能復甦 成本降旺季到 中字股實力談 - ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 2023/06/26 ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 中字股實力談 - 中移動穩健 息率逾8厘 2023/06/24 中移動穩健 息率逾8厘 中字股實力談 - 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 2023/06/23 港股退守188 人民幣貶值無底？（第三版） 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 市盈率 市帳率 建材水泥股 國家統計局 惠譽 中國建材（03323） 人民幣