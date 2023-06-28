中建材翻身 中央撑基建

港股昨日一如預期反彈，但北水瘋狂淨流出73億元，小心恒生指數在18500點至19500點上落，惟大市上落利好板塊輪動，尤其地方政府救樓市，以及中央基建投資不離不棄，有望拉動水泥下半年需求，並且支持中國

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