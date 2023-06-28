三隧分流今定局 易志明修訂難通過

醞釀多年的三隧分流，今天終於定局，政府的「633」收費方案已獲主要黨派支持，料在立法會三讀通過。至於半路殺出的程咬金、航運交通界議員易志明的修訂方案，相信會遭否決。

議案變「三不像」 同僚難支持

政府的「

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