三隧分流今定局 易志明修訂難通過 財金專欄 2023/06/28 分享： 分享： 醞釀多年的三隧分流，今天終於定局，政府的「633」收費方案已獲主要黨派支持，料在立法會三讀通過。至於半路殺出的程咬金、航運交通界議員易志明的修訂方案，相信會遭否決。 議案變「三不像」 同僚難支持 政府的「 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 2023/06/27 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 2023/06/26 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 2023/06/23 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 有政戲 - 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 2023/06/21 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 有政戲 - 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 2023/06/20 習布會稍紓中美緊張 港可否鬆一下？ 立法會 交通 的士 田北辰 梁君彥 陳恒鑌 鄧家彪 盧偉國 易志明