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英國按息未見頂 業主水浸眼眉？

財金專欄 2023/06/28

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英國上周三（21日）公布5月通脹數據後，市場第一時間調升當地終極利率預測0.25厘，憂慮今個加息周期要加至6厘才會見頂，而非今年初預期的5厘。

更令人意外是英倫銀行一日後重錘出擊，一次過加息0.5厘，為

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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