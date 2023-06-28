英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 財金專欄 2023/06/28 分享： 分享： 英國上周三（21日）公布5月通脹數據後，市場第一時間調升當地終極利率預測0.25厘，憂慮今個加息周期要加至6厘才會見頂，而非今年初預期的5厘。 更令人意外是英倫銀行一日後重錘出擊，一次過加息0.5厘，為 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 國金札記 - 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 國金札記 - 英國又大手加息 斷供潮將至？ 2023/06/23 英國又大手加息 斷供潮將至？ 國金札記 - 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/22 金融巨企部署進場 比特幣熱潮再現？ 英國 加息 樓價 按揭貸款 物業按揭 首次置業 銀主盤 印花稅 英鎊 銀行