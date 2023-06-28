英國按息未見頂 業主水浸眼眉？

英國上周三（21日）公布5月通脹數據後，市場第一時間調升當地終極利率預測0.25厘，憂慮今個加息周期要加至6厘才會見頂，而非今年初預期的5厘。

更令人意外是英倫銀行一日後重錘出擊，一次過加息0.5厘，為

...