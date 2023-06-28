大市反彈愛股跟不上又如何？ 財金專欄 02:30 2023/06/28 分享： 分享： 俄羅斯情況恢復正常，環球金融市場回到正軌，周二大部分地方的股市都有所反彈，焦點轉回至息魔和經濟前景。普京公開發表講話感謝軍方和保安部隊英勇，避免國家陷入內戰，他再次譴責發動叛亂者，但重申會給予特赦，而 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 2023/06/27 俄「籠裡雞作反」怎避險？ 投資坐標 - 出席股東大會感受打拚決心！ 2023/06/23 出席股東大會感受打拚決心！ 投資坐標 - 超高息略為減少有何根由？ 2023/06/21 超高息略為減少有何根由？ 投資坐標 - 強勁現金流才可賺少派多！ 2023/06/20 強勁現金流才可賺少派多！ 投資坐標 - 中美歐央行各自發功！ 2023/06/16 中美歐央行各自發功！ 稻香控股（00573） 鴻興印刷（00450） 耐用品訂單 美股 德永佳（00321） 東方表行（00398） 經濟 港股 耶倫 宏觀分析