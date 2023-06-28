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大市反彈愛股跟不上又如何？

財金專欄 02:30 2023/06/28

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俄羅斯情況恢復正常，環球金融市場回到正軌，周二大部分地方的股市都有所反彈，焦點轉回至息魔和經濟前景。普京公開發表講話感謝軍方和保安部隊英勇，避免國家陷入內戰，他再次譴責發動叛亂者，但重申會給予特赦，而

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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