年賺1成  靠「4：6」投資法則

橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人——達利奧曾講過，「由於我們無法正確預測獲利的可能性，因此我們需要分散投資風險」，直截了當地解釋了分散投資風險為何能幫助投資者換取金融界中唯一的「免費午餐」。而要透過資產配置分散風險，投資者則需先了解各種資產種類。

資產配置的第一堂課：了解資產類別

資產種類指將擁有相似金融與財務結構、在相同的市場中交易，並且受同等法例及守則監管的投資工具歸類於同一類別之內。以下將為各位讀者介紹傳統資產，即股票、債券及現金，以及另類投資。

1.股票

股票是投資者作為公司股東的憑證，而港人能夠輕鬆透過各種渠道購買到在不同交易所上市的股票，不論是港股、美股或內地股票。透過持有股票，投資者會因股價上升及股息收入而獲利，但無可避免需要承受相關的商業風險。

2.債券 / 固定收益

債券持有者即為發行機構的債權人，並可於債券到期前收取較穩定的利息收入，因此債券亦被稱為固定收益。因債券與股票的價格一般不會同時下跌，比起股票有較低的價格波幅，而且債券的利息收入一般高於通脹，所以投資債券可謂是分散風險的「傳統法則」。

3.現金

「Cash is king！」皆因現金擁有更高的穩健程度及市場流通性，一般能於三個月內被兌現，價值波幅較低，而且不受長遠投資年期所限，當中更包含如銀行匯票、存款證書和貨幣市場基金等五花八門的投資工具。現金雖然具有高流通性及低風險，但其回報率卻遠較股票與債券少，容易因通脹而貶值。

4.另類投資

另類投資與以上三種傳統資產種類不同，包含私人股權、對沖基金和房地產等，價格波幅一般與傳統投資工具成反比，不少擁有800萬港元元或以上流通資產的專業投資者或高淨值投資者會透過另類投資利用槓桿增加回報和分散風險。不過另類投資一般不會於公開市場上買賣，而且流通性、價格波幅與透明度較低，所以散戶難以直接投資。

資產配置 = 成功的第一步？

根據知名學者的研究顯示，資產配置決定了投資組合超過百分之九十的表現。 而要透過資產配置分散風險，投資者需要投資於價格波幅成反比的資產種類之上，因此了解資產種類能令投資者有更多元的選擇控制自己的風險回報比率。

「六四比」仍然適用？

資產配置的方式五花八門，但「六四比」是投資界人人皆知的一個比率，指的是將六成資金投放於股票而另外四成分配於債券，由於股票與債券的價格波幅一般成反比，這個配置方式能讓投資者可同時享受到股票資產長遠升值及利用債券短期避險和提供被動收入的優勢。根據 Vanguard 先鋒領航集團所作的研究，六四比長遠能爲投資者帶來大概百分之十的平均年回報率，表現超越單單配置資產於股票或債券之上。

雖然近年來由於各種息率及市場因素，早前股票市場不斷創新高及債券投資受限，近期兩者的表現甚至同時下挫，令不少投資者質疑六四比的資產配置方式。但由於兩者的表現比率依然低於1，代表在很多時候表現依然成反比，能爲投資者有效分散風險。

面對以上情況，投資者可以在六四比資產配置的藍本之上就自己的投資目標、時間和可承受風險加以調整。例如，一個二十多歲在職場中拼搏的投資者可以將更多資產配置於股票之上，因為他們離退休年齡依然有四十多年，具備以時間換取承受風險的能力，在長遠來說帶來更豐厚的投資回報；而一個六十多歲接近退休年齡的投資者，則應將更多資金配置於債券之上，因為他們的投資目標大多是維持穩定的被動收入，而非透過時間優勢承受風險以獲取更多投資回報。

當然，除了股票與債券之餘，上述如房地產、私人股權及對沖基金等另類投資亦是不少資深投資者用於分散風險的投資工具。另外，除了投資組合之外，每個投資者亦必須預留足夠現金儲備作應急基金之用，以備不時之需。

就資產配置與分散風險而言，以上只是入門的投資知識。由於投資市場瞬息萬變，投資者更應該透過掌握更多投資知識，建構適合自己的投資策略，以分散風險帶來長遠回報。投資者在遇到投資疑難時，應尋求專業人士的意見以少走冤枉路。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：錢家鋒

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