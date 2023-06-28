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外圍衰退風險+人幣跌勢未止 平安證券：港股宜守防禦策略

研究報告 17:18 2023/06/28

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港股近日持續偏軟軟，恒指連日於19000點關口爭持續，而且大市成交偏弱，反映市場乏方向，兼沒有動力支持。

內地經濟數據疲弱，加上人民幣滙價續跌，拖累港股下滑。雖然本周二（27日），恒指反彈354點，惟投資界指內地經濟增長未如預期，大市欠反彈催化劑，預期恒指半年結前難望有明顯反彈。

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港股現時於萬九關口浮沉，一方面市場預期內地將有更多扶持政策支持經濟。另方面，外圍政經的局勢，亦影響港股的走向。現時全球衰退預期重燃，而且歐洲風險較大。從日前英法德等地公布的經濟數據來看，表現全面低於市場預期，歐元區經濟似乎已進入低迷期，顯著惡化的歐元區PMI數據，明顯打擊了歐洲投資者的信心，歐元以及歐洲股市應聲下跌，市場對於歐元區經濟衰退擔憂重燃。

歐洲陷衰退機會大 

雖然美國和日本經濟也都出現了一些衰退的迹象，但都顯現出一定的韌性，但平安證券認為歐洲首先進入衰退周期的更大。

外圍市場方面，從海外主要股指來看，上半年漲幅較大的美國、歐洲、日本以及印度股市都出現了漲勢趨緩、築頂回落的迹象。在當前海外衰退預期升溫，地緣波動加劇的背景下，上述股市可能會有集體高位回調的風險。

港股留意防禦3大主綫

至於港股，或受地緣加劇衝擊，關注防禦屬性較強品類。近期，以俄烏戰爭局勢變換紛紜，當前的局勢仍不明朗，未來一段時間地緣局勢的波動仍存在較大變數，這可能會對港股市場產生一定衝擊。同時，人民幣滙率波動加劇，也引發了市場的關注。

選股方面，在這樣的背景下，從港股配置角度來看，平安證券建議投資者轉向謹慎防禦的策略，關註三大防禦屬性較強的主綫：

1. 估值有重構空間的高股息國有企業；

2. 以騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、心動 （02400） 等為代表的遊戲、文娛板塊；

3. 山東黃金 （01787） 、周大福 （01929） 等避險屬性較強的黃金珠寶板塊。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路找

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