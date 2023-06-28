一周回顧與人民幣持續貶值的觀點

港交所雙櫃檯交易模式推出，港股市場受獲利了結影響大幅調整。儘管上周五的國常會提出研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，但政策細節尚未發布，在5年期以上LPR下調幅度略低於部分投資者預期後，港股市場受獲利了結影響大幅調整。醫藥股受藥明生物投資者日上半年指引偏弱影響領跌，房地産、可選消費、原材料等前期受政策預期推動上漲的行業也出現大幅調整，能源、金融、公用事業等防禦屬性較強的價值行業相對堅挺。

人民幣兌美元本周延續貶值，離岸人民幣兌美元周中一度跌破7.2，爲去年11月末以來首次。經過本周下跌，港股市場回吐了6月份以來的大部分漲幅，預計短期進一步的下行空間有限，但後續仍需關注穩增長政策落地以及6月主要經濟指標環比改善的情況。

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國際市場方面， 美聯儲半年度貨幣政策報告指出將逐次會議判斷是否加息，鮑威爾證詞稱繼續溫和加息可能是合理的。美聯儲半年度貨幣政策報告稱銀行系統保持韌性，美聯儲將根據未來數據及其影響，逐次會議判斷是否適合再加息。鮑威爾證詞強調6月暫緩加息只是臨時舉措，不代表已經完成加息，通貨膨脹雖降温，但仍遠高於美聯儲2%的目標，後續利率決議將根據經濟數據逐次做出，並不存在預設的路綫。英國5月CPI按年上漲8.7%，與4月持平，高於預期值8.4%；5月核心CPI同比上漲7.1%，高於4月的6.8%，創1992年3月以來最高，數據發布後2年期與10年期英債收益率的倒掛程度創2000年以來最大。

料人民幣四季度開始反彈

中國經濟方面， 國常會研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，中國6月LPR利率下調10個基點。6月16日，國務院總理李強主持召開國常會，圍繞加大宏觀政策調控力度、著力擴大有效需求、做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險研究提出了一批政策措施，並強調具備條件的政策措施要及時出臺、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

中國央行公布6月一年期LPR爲3.55厘，五年期以上LPR爲4.2厘，均較前值下調10個基點，爲近10個月首次下調，釋放了穩增長的政策信號。儘管5年期以上LPR下調幅度略低於部分投資者的預期，1年期LPR下調幅度高於市場預期，將帶動消費貸等短期貸款利率下行有助於促消費，預計後續更多差異化的房貸利率政策有望推出。

上周資金面繼續收緊，央行加大公開市場投放力度，全周逆回購淨投放3,660億元人民幣。受季末因素影響，隔夜及7天回購利率均明顯上升。受資金利率反彈影響短端債券收益率小幅上行，收益率曲綫小幅平坦化。

二季度以來人民幣的貶值主要兩方面的原因，一是國內經濟復甦不及預期，尤其是房地產板塊和居民貸款需求很差，導致人民幣資金面又重回衰退式寬鬆的狀態，中美利差拉大，使得人民幣承壓。短期來看，這些負面因素都沒有消除，三季度是在香港上市的企業分紅的時間，會有大量的購滙需求，預計持續到八月份，因此在這個時間點之前預計人民幣都會處於相對弱勢。但是目前絕對的滙率水準已經比較均衡，預計從四季度開始季節效應會帶動人民幣反彈。

資料來源：彭博，華夏基金（香港）， 截止2023年6月27日。

撰文 ：張鈞 華夏基金（香港）研究部主管、投資經理

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