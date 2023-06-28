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2因素望續推高港零售額

地產 18:49 2023/06/28

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香港6月初公布的4月零售銷售額按年增15%，超過市場預期的增13.8%，並且連升5個月。國際物業顧問機構仲量聯行在6月香港地產市場觀察報告指，高檔和奢侈品牌重返核心區市場，並預計在「你好，香港！」活動帶動，以及消費券的發放，本地及遊客消費的預期增長或將在未來數月推高零售業銷貨額。

    點擊圖片放大

仲量聯行指，消費氣氛有所改善和訪港旅客數字回升，帶動4月零售業總銷貨額按年增長15%；而在主要零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別繼續錄得最高的按年增長，達75.2%。

仲量聯行在報告內續指出，4月入境訪客人數近290萬人次，超過 2019年4月入境訪客人數的一半。仲量聯行更預計，「你好，香港！」活動將帶動旅遊業復甦，加上消費券的發放，本地和遊客消費的預期增長或將在未來數月推高零售業銷貨額。

奢侈品牌重返零售租賃市場

除了基本因素指向香港零售預期增長持續之外，零售相關物業市場氣氛近月也見持續改善。仲量聯行報告指出，高檔和奢侈品牌重返核心區市場（點擊圖片放大），而月內較矚目的成交個案包括：

  • Chanel據報以月租約400萬元租用銅鑼灣京華中心基座商場部分舖位（共18,000平方呎）。
  • 六福珠寶據報以月租55萬元租用尖沙咀彌敦道66至70號金冠大廈兩個地舖（共2,500平方呎），較2019年的租約折讓約 8%。

此外，核心區錄得數宗重大交易......

    點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

物業租賃及買賣資料來源：仲量聯行2023年6月香港地產市場觀察報告

編輯：蕭悅潾

仲量聯行5月香港地產市場觀察報告分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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