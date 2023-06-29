  • 28°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 08:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

詳解花旗下調恒指目標：三座大山未除（附7隻首選港股）

研究報告 07:00 2023/06/29

分享：

分享：

花旗近日發表下半年中港經濟及展望，將恒指今年年底目標從24000點下調至22000點，反映該行下調內地經濟增長預測。由於經濟復甦緩慢、人民幣滙率走弱和中美關係緊張，主要指數下半年料保持區間震盪。行業配置方面，該行看好消費、互聯網、交通和科技股。

    點擊圖片放大

在花旗的預測中，A股潛在回報較H股優勝，因為A股更能受惠可能出現的內地政策支持，特別是6月中的國務院常務會議顯示內地有意支持私募基金投資，更利好A股。另外，恒生指數有25.7%的市值為科網相關股，較滬深300指數的17.5%高，反映滬深300指數的行業多樣性較佳。

需要注意的是，恒生指數及滬深300指數的PE低於自2010年以來的歷史平均水平9至14％，PB低於自2010年以來的歷史平均水平13-17％，兩個指數目前看起來便宜。

    點擊圖片放大

下半年關鍵，在於壓住股市的「三座大山」能否移除：

一、中國經濟復甦失速。內地房地產市場下行，導致負面財富效應，消費者信心脆弱，而情況尤其在5月初的黃金周假期後惡化。

花旗早前將2023年中國GDP增長率從6.1％下調至5.5％，並指薄弱的信心是中國經濟面臨的最大問題。市場關注焦點已經轉移到如何在持續的數據疲軟情況下刺激經濟。

    點擊圖片放大
    +2

二、美元對人民幣的強勢。這源於美國核心通脹率高於預期，促使美聯儲加息。如果利率繼續上升，可能會進一步拖累香港股市表現。

展望下半年，花旗料美元加息周期接近尾聲但尚未結束，下半年再進行50個基點的加息（即加息兩次）。

中國方面，花旗預計央行就算沒有正式下調基準存款利率，也會進一步引導人民幣和外匯存款利率下調，花旗又預計第三季會再將MLF/LPR下調20個基點。

三、中美關係緊張。事實上，上半年就有美國投資者向花旗反映，他們有興趣了解中國疫情後的經濟復甦計劃。但也認為中國政府的政策能見度不高，因此旅是傾向投資經濟表現強勁的美國市場。

花旗估計，在2024年美國總統大選和台灣總統大選之前，中美關係可能會持續動盪。然而，美國國務卿布林肯於2023年6月19日訪問中國，與習近平主席會面，這可能有助於改善關係，至少不會加劇緊張局勢。

由於經濟復甦緩慢、人民幣滙率走弱和中美關係緊張，主要指數下半年料保持區間震盪。板塊選擇上，該行提出3個方向：

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

瑞銀料股市快見底 下半年3大情景選股（附股票推薦名單）
2023/06/28
瑞銀料股市快見底 下半年3大情景選股（附股票推薦名單）
第三季布陣 大摩薦3大藍籌
2023/06/26
第三季布陣 大摩薦3大藍籌
歌神助攻 滙豐：有人「唱」好濠賭股（附選股策略）
2023/06/25
歌神助攻 滙豐：有人「唱」好濠賭股（附選股策略）
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
2023/06/25
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
內險板塊進入新一輪周期（附股票推介）（第三版）
2023/06/22
內險板塊進入新一輪周期（附股票推介）（第三版）
宏觀分析 市場動向 大行報告 中國市場 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 港股

下一篇文章

新創建私有化 券商普遍憂新世界持續派息能力（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
LPR下調不給力 內房股大跌 摩通薦操作方向
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
花旗薦4大首選股 料成內地AI重要參與者
逆市上升，理想今年股價一騎絕塵的底氣（第二版）
逆市上升，理想今年股價一騎絕塵的底氣（第二版）
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
分析師：7月有救市大招 第二季是經濟底
股市動力「保鮮期」到幾時？
股市動力「保鮮期」到幾時？
高盛：人行刺激力度遜預期 內銀零售業務添壓（持續更新）
高盛：人行刺激力度遜預期 內銀零售業務添壓（持續更新）