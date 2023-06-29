詳解花旗下調恒指目標：三座大山未除（附7隻首選港股）

花旗近日發表下半年中港經濟及展望，將恒指今年年底目標從24000點下調至22000點，反映該行下調內地經濟增長預測。由於經濟復甦緩慢、人民幣滙率走弱和中美關係緊張，主要指數下半年料保持區間震盪。行業配置方面，該行看好消費、互聯網、交通和科技股。

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在花旗的預測中，A股潛在回報較H股優勝，因為A股更能受惠可能出現的內地政策支持，特別是6月中的國務院常務會議顯示內地有意支持私募基金投資，更利好A股。另外，恒生指數有25.7%的市值為科網相關股，較滬深300指數的17.5%高，反映滬深300指數的行業多樣性較佳。

需要注意的是，恒生指數及滬深300指數的PE低於自2010年以來的歷史平均水平9至14％，PB低於自2010年以來的歷史平均水平13-17％，兩個指數目前看起來便宜。

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下半年關鍵，在於壓住股市的「三座大山」能否移除：

一、中國經濟復甦失速。內地房地產市場下行，導致負面財富效應，消費者信心脆弱，而情況尤其在5月初的黃金周假期後惡化。

花旗早前將2023年中國GDP增長率從6.1％下調至5.5％，並指薄弱的信心是中國經濟面臨的最大問題。市場關注焦點已經轉移到如何在持續的數據疲軟情況下刺激經濟。

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二、美元對人民幣的強勢。這源於美國核心通脹率高於預期，促使美聯儲加息。如果利率繼續上升，可能會進一步拖累香港股市表現。

展望下半年，花旗料美元加息周期接近尾聲但尚未結束，下半年再進行50個基點的加息（即加息兩次）。

中國方面，花旗預計央行就算沒有正式下調基準存款利率，也會進一步引導人民幣和外匯存款利率下調，花旗又預計第三季會再將MLF/LPR下調20個基點。

三、中美關係緊張。事實上，上半年就有美國投資者向花旗反映，他們有興趣了解中國疫情後的經濟復甦計劃。但也認為中國政府的政策能見度不高，因此旅是傾向投資經濟表現強勁的美國市場。

花旗估計，在2024年美國總統大選和台灣總統大選之前，中美關係可能會持續動盪。然而，美國國務卿布林肯於2023年6月19日訪問中國，與習近平主席會面，這可能有助於改善關係，至少不會加劇緊張局勢。

由於經濟復甦緩慢、人民幣滙率走弱和中美關係緊張，主要指數下半年料保持區間震盪。板塊選擇上，該行提出3個方向：

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