華潤燃氣看俏 得益政策傾斜 財金專欄 2023/06/29 分享： 分享： 港股第二日上升，恒生指數「早晨之星」能否拉動指數重上20000點，要看北水和人民幣貶值角力，短期繼續上落機會較高，當中可考慮下半年行業預期好轉的板塊股份，尤其受惠政策重新傾斜的燃氣股，華潤燃氣（ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 2023/06/28 北水73億淨流入 港股晨星有憧憬（第四版） 中字股實力談 - 中建材翻身 中央撑基建 2023/06/28 中建材翻身 中央撑基建 中字股實力談 - 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 2023/06/27 【反攻條件】港股先要過兩關衝四綫（第四版） 中字股實力談 - 信義光能復甦 成本降旺季到 2023/06/27 信義光能復甦 成本降旺季到 中字股實力談 - ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 2023/06/26 ATMJ等轉綠燈 恒指先退守185（第四版） 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 天然氣 燃氣股 華潤燃氣（01193） 人民幣 瑞銀