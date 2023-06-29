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華潤燃氣看俏 得益政策傾斜

財金專欄 2023/06/29

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港股第二日上升，恒生指數「早晨之星」能否拉動指數重上20000點，要看北水和人民幣貶值角力，短期繼續上落機會較高，當中可考慮下半年行業預期好轉的板塊股份，尤其受惠政策重新傾斜的燃氣股，華潤燃氣（

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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