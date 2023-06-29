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下半年影響樓市三大因素

地產 14:00 2023/06/29

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今年上半年主宰樓市是通關因素，但隨着購買力陸續消化，下半年後市走勢將取決於3大因素，包括1.政府微調按揭計劃、2.高才通計劃、及3.加息的影響，能否釋出需求。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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