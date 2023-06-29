下半年影響樓市三大因素 地產 14:00 2023/06/29 分享： 分享： 今年上半年主宰樓市是通關因素，但隨着購買力陸續消化，下半年後市走勢將取決於3大因素，包括1.政府微調按揭計劃、2.高才通計劃、及3.加息的影響，能否釋出需求。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 三大數據遏二手樓價升勢 2023/05/13 三大數據遏二手樓價升勢 樓價處在哪一水平？ 2023/05/30 樓價處在哪一水平？ 新加坡樓價租金超車 2023/05/31 新加坡樓價租金超車 樓價回落 無助交投回升 2023/06/17 樓價回落 無助交投回升 新盤對壘 樓價見真章？ 2023/06/27 新盤對壘 樓價見真章？ 你可能感興趣 三大數據遏二手樓價升勢 16:09 2023/05/13 三大數據遏二手樓價升勢 樓價處在哪一水平？ 01:00 2023/05/30 樓價處在哪一水平？ 新加坡樓價租金超車 01:00 2023/05/31 新加坡樓價租金超車 最新專欄文章 專家樓論 - 價跌租升 回報向上 今日 價跌租升 回報向上 專家樓論 - 一個數據 反映潛在置業需求 2023/06/28 一個數據 反映潛在置業需求 專家樓論 - 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 2023/06/27 發展商各出奇謀 推盤策略求突圍 專家樓論 - 微調鬆按揭 如箭在弦 2023/06/27 微調鬆按揭 如箭在弦 專家樓論 - 商戶吸客 強化體驗 2023/06/26 商戶吸客 強化體驗 加息 香港物業 樓價 豪宅