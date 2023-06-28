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忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解

國際 22:59 2023/06/28

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　　戰爭永遠殘酷，槍火無眼，很容易一命嗚呼，而且面臨最高風險的前綫士兵往往是年輕人，如果戰損過大，意味大量年輕人死亡，是任何現代國家都不想承受，必須避免的。於是，僱傭兵應運而生，將戰爭「外判」。僱傭兵收錢打仗，用死亡風險換錢，這就是近期佔據新聞頭條的「瓦格納集團」（Wagner Group）的基本角色設定。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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