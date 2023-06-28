忠誠比戰力重要 瓦格納難逃瓦解 國際 22:59 2023/06/28 分享： 分享： 戰爭永遠殘酷，槍火無眼，很容易一命嗚呼，而且面臨最高風險的前綫士兵往往是年輕人，如果戰損過大，意味大量年輕人死亡，是任何現代國家都不想承受，必須避免的。於是，僱傭兵應運而生，將戰爭「外判」。僱傭兵收錢打仗，用死亡風險換錢，這就是近期佔據新聞頭條的「瓦格納集團」（Wagner Group）的基本角色設定。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 英國又加息 斷供潮將至？ 2023/06/22 英國又加息 斷供潮將至？ 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 2023/06/21 金融機構部署進場 比特幣熱潮再現？ 你可能感興趣 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 22:26 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 22:46 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 15:25 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 最新專欄文章 國金札記 - 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/28 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 2023/06/27 英國按息未見頂 業主水浸眼眉？ 國金札記 - 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 2023/06/27 兵變失敗告終 普京執政倒數？ 國金札記 - 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 2023/06/26 普京難容叛徒 勢必秋後算帳 國金札記 - 英國又大手加息 斷供潮將至？ 2023/06/23 英國又大手加息 斷供潮將至？ 地緣政治 軍事 外交 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 普京