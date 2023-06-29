財團商會7．1前夕出招 助力改善民生 財金專欄 2023/06/29 分享： 分享： 七一將至，近日李家超政府的官員紛紛總結1年政績，以及展望未來。今天輪到工商界出招，7大商會及多個主要財團今天將宣讀一份倡議書，助力香港改善民生。 今辦座談會 7商會聯合主辦 這個「香港工商界助力改善民生座 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 2023/06/28 三隧分流今定局 易志明修訂難通過 有政戲 - 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 2023/06/27 日水產倘禁進口 港餐飲業雪上加霜？ 有政戲 - 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 2023/06/26 李家超施政 巧用「紅隊」戰略堵漏洞 有政戲 - 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 2023/06/23 「搵真銀」夠吸引 港搶人才超標 有政戲 - 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 2023/06/21 復常快車速度不一 回到疫前挑戰多 香港 立法會 習近平 社會民生 李家超 新地 新世界 劏房 長實 弱勢社群