財團商會7．1前夕出招 助力改善民生

七一將至，近日李家超政府的官員紛紛總結1年政績，以及展望未來。今天輪到工商界出招，7大商會及多個主要財團今天將宣讀一份倡議書，助力香港改善民生。

今辦座談會 7商會聯合主辦

這個「香港工商界助力改善民生座

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