  • 33°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基金經理：中國經濟增長動力正經歷三大轉變

財金猛人追蹤 13:39 2023/06/29

分享：

分享：

對於近期中國經濟概況，普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立發表評論指，隨着中國經濟温和復甦，經濟亦將轉型，驅動增長的動力正經歷三大轉變，有望為投資者帶來更多結構性機會。

復甦趨勢不改

  • 中國出口在2020至2022年間表現強勁，但由於外部需求轉弱，相關領域今年亦有明顯放緩
  • 經濟反彈力度雖不如預期，但認為以消費及私人投資驅動的温和復甦將持續
  • 市場期待政策層面利好，而我們的基本假設是經濟政策將以「穩定增長」為導向，而非透過進一步提升槓桿率而推出大規模的刺激措施
  • 隨着中國經濟溫和復甦，經濟亦將轉型，有望為投資者帶來更多結構性機會

中長期增長動能改變

中國經濟的增長動能正在經歷三大重大改變。

1）由基建和房地產為主的固定資產投資轉變為以科技、創新、產業升級為主導

受益於工程師紅利和產業鏈優勢，中國企業在汽車、新能源、自動化、生物醫藥等領域取得重大突破。雖然目前中國企業開辟式創新的情況仍較罕見，但在規模化、商業化，以及快速迭代等方面，中國企業通常具備無可比擬的優勢。

2）由出口拉動轉為本土消費

在這個趨勢下，中國的本土品牌正在各領域快速崛起。與國際同業相比，中國本土品牌在快速回應消費者需求和利用網媒方面上更具優勢。中國的年輕一代消費者對本土品牌的接受程度亦相對較高。另外，在購物中心、酒店、家居等多個行業，行業整合為領先企業帶來持續增長的機會。

3）金融去槓桿和供給側改革

這可以體現在房地產和傳統基建行業的變化上，這也意味著相關領域難以在中長期成為核心增長動力。同時，在減少無效投資和「雙碳」目標（即中國計劃於2060年達到「碳中和」，並於2030年前「碳達峰」）的驅動下，很多傳統行業（如鋼鐵、水泥、電解鋁等）供需平衡得到明顯優化，企業現金流大幅改善。

普徠仕認為，去槓桿化和供給側改革不可避免將造成市場的短期波動，但也有望實現更可持續的發展，並結構性提升資本回報。

編輯：陳紫瑩

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

最新專欄文章

馬雲 指點阿里「回歸淘寶」的啟示
2023/06/27
馬雲 指點阿里「回歸淘寶」的啟示
曾淵滄：AI熱潮 巨頭受惠（一文看清）
2023/06/20
曾淵滄：AI熱潮 巨頭受惠（一文看清）
連平：下半年人幣還會貶值嗎
2023/06/19
連平：下半年人幣還會貶值嗎
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
2023/06/19
洪灝：海外經濟體幣策呈分化格局
張憶東：料7月底 港股可修復極悲觀預期（一文看清）
2023/06/19
張憶東：料7月底 港股可修復極悲觀預期（一文看清）
經濟衰退 中國市場 貨幣政策 經濟數據表現 市場拓展 數碼轉型 碳中和 新能源 經濟 金融

上一篇文章

年賺1成 靠「4：6」投資法則

下一篇文章

建銀趙文利 分析人幣與股市關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里跌穿90美元 股神搭檔芒格：投資阿里是做過最錯的決定之一
阿里跌穿90美元 股神搭檔芒格：投資阿里是做過最錯的決定之一
【追蹤女股神】 Cathie Wood再沽Tesla AMD及台積電續獲增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】 Cathie Wood再沽Tesla AMD及台積電續獲增持（一文盡覽ARK最新買賣清單）
黃國英：Netflix「神助攻」日本企業走向國際舞台
黃國英：Netflix「神助攻」日本企業走向國際舞台
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
曾淵滄 授唔等錢使的投資推介
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
洪灝：中國經濟要高強度刺激（第二版 新增內房觀點）
曾淵滄：AI熱潮 巨頭受惠（一文看清）
曾淵滄：AI熱潮 巨頭受惠（一文看清）