基金經理：中國經濟增長動力正經歷三大轉變

對於近期中國經濟概況，普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立發表評論指，隨着中國經濟温和復甦，經濟亦將轉型，驅動增長的動力正經歷三大轉變，有望為投資者帶來更多結構性機會。

復甦趨勢不改

中國出口在2020至2022年間表現強勁，但由於外部需求轉弱，相關領域今年亦有明顯放緩

經濟反彈力度雖不如預期，但認為以消費及私人投資驅動的温和復甦將持續

市場期待政策層面利好，而我們的基本假設是經濟政策將以「穩定增長」為導向，而非透過進一步提升槓桿率而推出大規模的刺激措施

隨着中國經濟溫和復甦，經濟亦將轉型，有望為投資者帶來更多結構性機會

中長期增長動能改變

中國經濟的增長動能正在經歷三大重大改變。

1）由基建和房地產為主的固定資產投資轉變為以科技、創新、產業升級為主導

受益於工程師紅利和產業鏈優勢，中國企業在汽車、新能源、自動化、生物醫藥等領域取得重大突破。雖然目前中國企業開辟式創新的情況仍較罕見，但在規模化、商業化，以及快速迭代等方面，中國企業通常具備無可比擬的優勢。

2）由出口拉動轉為本土消費

在這個趨勢下，中國的本土品牌正在各領域快速崛起。與國際同業相比，中國本土品牌在快速回應消費者需求和利用網媒方面上更具優勢。中國的年輕一代消費者對本土品牌的接受程度亦相對較高。另外，在購物中心、酒店、家居等多個行業，行業整合為領先企業帶來持續增長的機會。

3）金融去槓桿和供給側改革

這可以體現在房地產和傳統基建行業的變化上，這也意味著相關領域難以在中長期成為核心增長動力。同時，在減少無效投資和「雙碳」目標（即中國計劃於2060年達到「碳中和」，並於2030年前「碳達峰」）的驅動下，很多傳統行業（如鋼鐵、水泥、電解鋁等）供需平衡得到明顯優化，企業現金流大幅改善。

普徠仕認為，去槓桿化和供給側改革不可避免將造成市場的短期波動，但也有望實現更可持續的發展，並結構性提升資本回報。

編輯：陳紫瑩

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