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AI衝擊遊戲業 中金：強者恒強

財金 16:01 2023/06/29

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AI（人工智能）是近期的熱門話題，可謂各行各業都有應用前景，對於遊戲行業而言亦如是，內地券商中金發表報告詳細分析了AI對遊戲行業的影響，認為頭部遊戲廠商最有望在AI大潮中，維持競爭優勢。

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中金指，遊戲生產方面，當前遊戲行業產能部分受限於自動化生產工具缺失，而AI技術有望賦能工具鏈，推動行業生產自動化、標準化、規模化，使遊戲產業走向工業化、突破產能瓶頸。具體來看，我們認為將體現在遊戲研發、運營及研運貫通維度的提質增效。

而在遊戲體驗方面，中金認為AI技術拓展了遊戲更多元、個性和沉浸的可能性，當前AIGC原生遊戲及創新玩法已有雛形，核心圍繞AIGC的自然語言輸出、圖像輸出及智能NPC能力。此外，中金認為若AIGC工具普及、生產力大幅提升，玩法差異化或成為廠商的核心競爭要素，亦將促使更多新玩法產生。

遊戲行業的AI技術應用發展到什麽階段？

......

 

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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